После пожара с шестью жертвами под Псковом возбудили уголовное дело

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели семьи из шести человек во время пожара в жилом доме в деревне Каськово под Псковом, дело будет расследовать отдел по особо важным делам, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее пресс-служба администрации региона сообщила о гибели двух взрослых и четырех детей при пожаре в частном доме в деревне Каськово. В МЧС России сообщили РИА Новости, что пожар возник из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

По предварительным данным, возгорание произошло ранним утром 27 ноября, в доме были четверо малолетних детей, а также их мать и бабушка.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", — говорится в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа. Принято решение о передаче уголовного дела для дальнейшего расследования в отдел по расследованию особо важных дел.