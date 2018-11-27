Суд в Крыму арестовал на два месяца украинского матроса Терещенко

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца украинского моряка Владимира Терещенко, задержанного при нарушении границы России в Керченском проливе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд в Симферополе во вторник избирает меру пресечения для 12 из 24 задержанных украинских моряков. Подсудимых доставили в Симферополь из Керчи.

"Суд считает, что подозрения к Терещенко выдвинуты обоснованно. Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 29 суток, то есть до 25 января 2019 года", — сказал судья Андрей Долгополов. Он добавил, что Терещенко подозревается в нарушении госграницы РФ.

Ранее представитель следствия в суде ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 25 января 2019 года. Адвокат Виталий Гарнюк сказал РИА Новости, что Терещенко надеется на мягкую меру пресечения.

По данным судьи, Терещенко — старший матрос, проживает в Одесской области.

Ранее суд арестовал на два месяца украинских моряков Владимира Варимеза и Юрия Будзыло.

Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября, двигаясь из Черного моря к Керченскому проливу, нарушили российскую границу, сообщила ФСБ РФ. Военные суда не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.

Были задержаны 24 военнослужащих Украины, в том числе два сотрудника СБУ, которые, по данным ЦОС ФСБ, находились на кораблях и координировали провокации. ФСБ возбудила дело о незаконном пересечении государственной границы.