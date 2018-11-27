УФА, 27 ноя — РИА Новости. Верховный суд Башкирии приговорил к 15 годам лишения свободы мужчину, который из-за страха быть уличенным перед беременной супругой убил и закопал беременную любовницу в лесу Уфы, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

В конце 2017 года жители Уфы обратились в полицию с заявлением о пропаже беременной дочери. Спустя некоторое время полицейские обнаружили ее тело закопанным в лесу в Уфе. Убийцей оказался 30-летний горожанин.

Следствие и суд выяснили, что они были любовниками с 2016 года, год спустя девушка сообщила, что ждет от него ребенка. Мужчине эта новость не понравилась, тем более в этот момент его супруга также была беременна.

Когда девушка отказалась сделать аборт, мужчина, опасаясь, что жена может узнать о внебрачных отношениях, вывез любовницу в лес, убил ее, а на следующий день, вернувшись на место преступления, закопал тело женщины.

Во время следствия мужчина заявлял, что любовница умерла от употребления наркотиков. Якобы, ей стало плохо, и он пытался сделать ей надрезы ножом на шее, чтобы помочь дышать, но не рассчитал силы, и от порезов она скончалась.

"В ходе следствия мужчина признал вину в причинении смерти по неосторожности, но на суде было доказано, что он умышленно убил мать своего нерожденного ребенка. Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы и ограничениям свободы сроком на один год", — говорится в сообщении башкирского следкома.