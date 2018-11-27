В МЧС назвали причину пожара в Псковской области, где погибли шесть человек

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Пожар в частном жилом доме в деревне Каськово Псковской области, при котором погибли шесть человек, возник из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, сообщили РИА Новости в МЧС России.

Ранее пресс-служба администрации региона сообщила о гибели двух взрослых и четырех детей при пожаре в частном доме в деревне Каськово.

"Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте ЧП продолжает работать следственно-оперативная группа Куньинского района. К месту пожара также выехал начальник главного управления МЧС по Псковской области Валерий Филимонов.