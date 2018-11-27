В Башкирии рассказали о состоянии пострадавших при пожаре на заводе

УФА, 27 ноя — РИА Новости. Двое из четырех пострадавших при пожаре в цехе завода в башкирском Стерлитамаке в тяжелом состоянии находятся в реанимации, возможно одного из них завтра перевезут в ожоговый центр Уфы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь минздрава региона Светлана Кускарбекова.

Утром в одном из цехов завода "Синтез-каучук" в Стерлитамаке произошло возгорание, горел углеводород. Пострадали четыре человека, все они госпитализированы в городскую больницу.

"Состояние двух пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Двое в тяжелом состоянии находятся в реанимации. По мониторингу состояния здоровья завтра будет рассмотрен вопрос перевода одного из пострадавших в ожоговый центр города Уфы", — сообщила собеседница агентства.

По ее данным, в городскую больницу Стерлитамака выехал и.о. министра здравоохранения Башкирии Рафаэль Яппаров, где проконтролировал оказание медицинской помощи и тактику лечения. "Он узнал, имеется ли все необходимое для этого. По словам главного врача, сегодня больница ни в чем не нуждается, лекарственные препараты в наличии имеются, есть запасы крови на случай необходимости переливания", — пояснила Кускарбекова.