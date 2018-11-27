С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя — РИА Новости. Двое взрослых и четверо детей погибли при пожаре в частном доме в деревне Каськово Псковской области, сообщает пресс-служба администрации региона.
"Губернатор Псковской области Михаил Ведерников взял на личный контроль расследование причин пожара в частном доме в деревне Каськово Куньинского района, где погибли шесть человек: двое взрослых и четверо детей", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в среду глава региона проведет экстренное заседание комиссии администрации региона по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.