СК завел уголовное дело после смерти семьи от угарного газа под Саратовом

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Следователи возбудили дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" после смерти семьи из пяти человек, включая троих детей, от отравления угарным газом в Саратовской области, сообщили в СК РФ.

Инцидент произошел в понедельник в селе Гвардейское Красноармейского района области.

Как сообщалось ранее, по предварительным данным регионального СУСК, в понедельник днем фельдшер поликлиники прибыла на патронаж в семью, где воспитываются трое малолетних детей. На стук медика никто не откликнулся, при этом дверь в дом оказалась не заперта, и она вошла внутрь, где увидела тела детей и их родителей 31 и 33 лет.

"Возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины, его супруги и троих малолетних детей в частном доме, расположенном в Красноармейском районе, по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", — говорится в сообщении на сайте СК РФ.

Как сообщили в ведомстве, предположительно, причиной гибели семьи стало отравление угарным газом. Для установления точной причины смерти семьи назначены судебно-медицинские экспертизы, а также судебно-техническая экспертиза для проверки исправности газового оборудования, которое использовалось для отопления дома, а также установления причины скопления угарного газа.