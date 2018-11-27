В Бурятии юноша напал на родителей возлюбленной, пытаясь ее вернуть

КРАСНОЯРСК, 27 ноя — РИА Новости. Молодой человек в бурятском селе Новокижингинск подозревается в убийстве отца своей бывшей подруги и захвате ее матери с целью вернуть возлюбленную, сообщает пресс-служба республиканского главка СК.

По информации следствия, подозреваемый решил вернуть свою 30-летнюю любовницу, которая вместе с детьми и сожителем переехала в Кострому. Он писал ей письма и звонил, прося вернуться, но получал отказ. Тогда он задумал убить родителей женщины в надежде ее вернуть.

В прошлую субботу он прокрался во двор к старикам и погнул антенну, чтобы выманить их на улицу. Первым убил отца экс-любовницы ударами молотка сзади. После безуспешной попытки задушить мать обрывком шнура, он посадил ее в украденную спрятанную в лесу машину и катал всю ночь. Тело убитого он бросил в подполе.

При этом он позвонил в Кострому возлюбленной и рассказал об убийстве и захвате матери, потребовав ее вернуться. Женщина сообщила в местный отдел полиции — преступника искали кинологи, охотники, волонтеры и полицейские. Увидев патрули, он бросил машину и скрылся в лесу. Его задержали, когда он пришел к своей матери в надежде взять продукты и теплые вещи. На месте его ждала засада.

"В погребе одного из домов в селе Новокижингинск было обнаружено тело 70-летнего пенсионера с признаками насильственной смерти — многочисленными повреждениями головы от ударов молотком. Хоринским межрайонным следственным отделом СУСК России по Республике Бурятия по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По подозрению в совершении данного преступления в этот же день был задержан 19-летний местный житель", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что в ближайшее время молодому человеку предъявят обвинение и выйдут с ходатайством об аресте. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор полной доказательственной базы. Расследование продолжается.