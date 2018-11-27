На МКАД после крупного ДТП образовалась пятикилометровая пробка

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Пробка на 103-м километре МКАД, где несколько минут назад столкнулись "Газель" и два легковых автомобиля, растянулась уже на пять километров, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки".

Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал агентству, что на МКАД столкнулись четыре легковые машины, перекрыто движение по трем полосам. В свою очередь в столичном управлении ГИБДД агентству уточнили, что произошло столкновение двух легковых автомобилей и "Газели".

"Столкнулись "Газель" и две легковые машины, в результате ДТП пострадавших нет", — пояснили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.