ВС оставил в силе приговор ростовчанину, готовившему теракт в Новочеркасске

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Верховный суд РФ отклонил жалобу на приговор уроженцу Ростовской области Максиму Мартынову, осужденному на 11 лет за подготовку теракта в торговом центре в Новочеркасске, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: решение Северо-Кавказского окружного военного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", — огласила решение судебная коллегия.

Защиту осужденного в ходе процесса осуществлял адвокат по назначению Геннадий Дружинин. В апелляционной жалобе отмечалось, что суд первой инстанции назначил Мартынову чрезвычайно суровое наказание и не учел, что мужчина ранее не был судим, полностью признал вину, раскаялся и сотрудничал со следствием.

Кроме того, по словам адвоката, Северо-Кавказский окружной суд ошибочно определил роль осужденного в преступлении, как особо активную, и беспочвенно назвал мотивом Мартынова возникшую ненависть на национальной почве. Дружинин заключил, что приговор следует изменить: исключить из него ссылки на наличие отягчающих обстоятельств и мотива, после чего смягчить наказание.

Сам Мартынов также выступил в суде с просьбой снизить ему назначенный срок.

"Изначально следствие и прокуратура представили суду незаконно завышенный объем обвинения – на самом деле у нас не было навыков сборки и изготовления СВУ (самодельного взрывного устройства – ред). Я не служил, не держал в руках автомат, таких навыков я действительно не имел. Кроме того, в материалах дела нет показаний, доказывающих, что мы имели намерение изготовить СВУ, что мы посещали сайты с подобной информацией, имели на компьютерах и иных носителях обучающие программы… Уважаемый суд, у нас не было мысли свершить теракт, кроме того, в Новочеркасске у меня проживает немало родственников, которые ходят за покупками в этот торговый центр", — заявил он в ходе прений сторон.

В начале сентября Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил мужчину к 11 годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год.

Мартынов виновным себя признал полностью, дал показания по существу предъявленного обвинения.

В конце сентября на семь лет колонии строгого режима был осужден сообщник Мартынова — Руслан Тамбиев. Дело в отношении него было выделено в отдельное производство и слушалось в особом порядке при полном признании Тамбиевым вины.

По версии следствия, в мае 2017 года мужчины из чувства ненависти к представителям другой национальности планировали совершить теракт в торговом центре "Арбат" в Новочеркасске. Довести преступный умысел до конца им не удалось — 24 мая того же года правоохранители изъяли у них гранату РГД-5 и три тротиловые шашки общей массой 580 граммов с электродетонатором.