Адвокаты задержанных украинских моряков прибыли в суд в Симферополе

У здания Киевского районного суда Симферополя, где будет рассмотрен вопрос о мере пресечения для украинских моряков с трех кораблей ВМС Украины. 27 ноября 2018

У здания Киевского районного суда Симферополя, где будет рассмотрен вопрос о мере пресечения для украинских моряков с трех кораблей ВМС Украины. 27 ноября 2018

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости. Адвокаты задержанных за нарушение госграницы России моряков ВМС Украины прибыли в Киевский районный суд Симферополя, где во вторник пройдет заседание по избранию меры пресечения, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина сообщила журналистам, что во вторник в здание суда доставят 10-12 задержанных моряков.

"Нас наняли родственники задержанных" — сказал журналистам один из адвокатов Джемиль Темишев.

От дальнейшего общения с журналистами адвокаты отказались, пообещав озвучить свою позицию после общения с моряками. По словам адвокатов, позиция защиты будет строиться на основе российского законодательства.

Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября, двигаясь из Черного моря к Керченскому проливу, нарушили российскую границу, сообщила ФСБ РФ. Военные суда не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны. Были задержаны 24 военнослужащих Украины, в том числе два сотрудника СБУ, которые, по данным ЦОС ФСБ, находились на кораблях и координировали провокации. ФСБ возбудила дело по части 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы).

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>