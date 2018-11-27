В Туле владелица кафе откупилась от проверки МЧС алкоголем

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Два сотрудника управления МЧС в Туле обвиняются в получении взятки алкоголем от владелицы местного кафе, в котором были обнаружены нарушения правил пожарной безопасности, сообщило СУСК РФ по региону во вторник.

Следователи возбудили уголовное дело по пункту "а" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору). По данным СУСК, обвиняемые — сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Тулы по Пролетарскому округу ГУМЧС России по Тульской области. По версии следствия, преступление было совершено днем 15 декабря 2017 года в кафе в Пролетарском районе Тулы.

"Обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору… получили взятку в виде алкогольной продукции от соучредителя указанного кафе за не привлечение ее к административной ответственности в связи с выявленными нарушениями правил пожарной безопасности", — говорится в сообщении.

Один из обвиняемых – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы, он задержан, ему предъявлено обвинение, добавили в следственном управлении.

"В настоящее время… проводятся обыски в жилище обвиняемого, по месту его работы, в его личном автомобиле с целью изъятия предметов и документов, имеющих значение для расследования уголовного дела. Также будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения", — информирует СУСК.

Следствие уточняет, что в отношении второго обвиняемого – заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы – ранее было возбуждено еще одно уголовное дело, по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки лицом, занимающим государственную должность РФ или субъекта РФ). Взятку, по данным следствия, мужчина получил 18 апреля 2018 года в том же кафе, при тех же обстоятельствах.

"Преступные действия обвиняемого были пресечены сотрудниками УФСБ России по Тульской области. Обвиняемый заключен под стражу", — говорится в сообщении.

Уголовные дела соединены в одно производство. Следствие подчеркивает: в настоящее время установлено, что в отмеченные периоды обвиняемые совершали преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.