В Башкирии полностью устранили возгорание на заводе

УФА/МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Возгорание на заводе "Синтез-Каучук" в Стерлитамаке, где во вторник утром возник пожар, полностью устранено, сообщается на официальном сайте предприятия.
"Специфика горения углеводородов, которые используются на производстве, не предполагают их тушение. Поэтому после локализации пожара сырье догорало под контролем. В настоящее время огонь полностью устранен", — говорится в сообщении предприятия. Отмечается, что возгорание произошло во время плановых ремонтных работ из-за утечки углеводорода на трубопроводе.
Площадь пожара составила около 30 квадратных метров.
"Специалисты устанавливают обстоятельства инцидента. На предприятии принят комплекс мер для недопущения повторения подобных ситуаций", — говорится в сообщении.
"Синтез-Каучук" — крупный нефтехимический завод, производитель синтетических каучуков. Как говорится на сайте предприятия, его продукция поставляются на шинные предприятия и заводы резинотехнических изделий России, стран СНГ и дальнего зарубежья.