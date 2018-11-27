В Башкирии полностью устранили возгорание на заводе

УФА/МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Возгорание на заводе "Синтез-Каучук" в Стерлитамаке, где во вторник утром возник пожар, полностью устранено, сообщается на официальном сайте предприятия.

Утром на заводе "Синтез-Каучук" в башкирском Стерлитамаке произошло возгорание углеводородного сырья, пострадали четыре человека, они доставлены в больницу. Состояние одного из них оценивается как тяжелое. Следователи начали доследственную проверку.

"Специфика горения углеводородов, которые используются на производстве, не предполагают их тушение. Поэтому после локализации пожара сырье догорало под контролем. В настоящее время огонь полностью устранен", — говорится в сообщении предприятия. Отмечается, что возгорание произошло во время плановых ремонтных работ из-за утечки углеводорода на трубопроводе.

Площадь пожара составила около 30 квадратных метров.

"Специалисты устанавливают обстоятельства инцидента. На предприятии принят комплекс мер для недопущения повторения подобных ситуаций", — говорится в сообщении.

Факт ликвидации возгорания РИА Новости подтвердил представитель оперативного штаба на месте ЧС. "Ликвидация факельного горения в 13.35", — сказал собеседник агентства. По его словам, технологический процесс на предприятии не нарушен.

"Синтез-Каучук" — крупный нефтехимический завод, производитель синтетических каучуков. Как говорится на сайте предприятия, его продукция поставляются на шинные предприятия и заводы резинотехнических изделий России, стран СНГ и дальнего зарубежья.