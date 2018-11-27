В Новосибирске горит станция техобслуживания, забитая покрышками

НОВОСИБИРСК, 27 ноя — РИА Новости. Двухэтажная станция техобслуживания горит на площади около 200 квадратных метров в Новосибирске, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по региону.

"Сотрудники МЧС эвакуировали газовый баллон, три бочки с горюче-смазочными материалами и часть автомобильных покрышек во время ликвидации пожара на станции технического обслуживания в городе Новосибирске на улице Рябиновая. По оперативным данным, погибших и пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Представитель ведомства уточнил РИА Новости, что в двухэтажной станции техобслуживания горят автомобильные покрышки, что существенно осложняет тушение пожара, общая площадь которого составляет около 200 квадратных метров.

© Фото : предоставлено МЧС России Пожар на станции техобслуживания в Октябрьском районе Новосибирска. 27 ноября 2018 © Фото : предоставлено МЧС России Пожар на станции техобслуживания в Октябрьском районе Новосибирска. 27 ноября 2018

"На тушении одновременно задействованы три пожарных ствола с пеногенератором и один воздушно-пенный. Работу пожарных расчетов осложняет отсутствие оконных проемов на втором этаже, через которые можно было бы подать в очаг огнетушащие вещества", — рассказала и МЧС.

Сейчас пожарные борются с открытым огнем. В спасательном ведомстве отметили, что стремительному развитию пожара способствовала большая "горючая загрузка" станции техобслуживания, которая на втором этаже полностью была загружена автопокрышками.

В тушении участвуют более 30 человек, девять единиц техники.