Неизвестные облили краской могилу философа Канта в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 27 ноя — РИА Новости. Неизвестные облили краской могилу философа и ученого Иммануила Канта, сообщила директор Кафедрального собора, у стен которого находится пантеон, президент благотворительного фонда имени Микаэла Таривердиева Вера Таривердиева.

"Ночью неизвестные облили могилу Иммануила Канта краской. И то же сделали с памятником Канту у здания университета имени Канта. Город Калининград", — написала Таривердиева на своей странице в Facebook, опубликовав фотографии испорченного памятника.

Ранее сообщилось, что вандалы облили краской и памятник Канту у корпуса Балтийского федерального университета, носящего имя этого философа. Рядом с памятником разбросаны листовки с призывом "не предавать Родину". Полиция проводит проверку этого инцидента, изучаются записи с камер видеонаблюдения.

Философ и ученый Иммануил Кант, родоначальник немецкой классической философии, родился в 1724 году в Кенигсберге (ныне — Калининград), где прожил всю свою жизнь. Во время Семилетней войны — с 1758 по 1762 годы Кенигсберг находился под юрисдикцией российского правительства, став центром образованного генерал-губернаторства Восточная Пруссия. Имя философа включено в шорт-лист претендентов для присвоения аэропорту Калининграда в рамках проекта "Великие имена России".