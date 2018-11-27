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Происшествия

ГП обратится за правовой помощью в Британию по новому делу Браудера

Сюжет:
Новое дело Браудера (25)
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© AFP 2018 / Daniel Leal-OlivasУильям Браудер. Архивное фотоУильям Браудер. Архивное фото
© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ в ближайшее время обратится с запросами о правовой помощи к коллегам в Великобританию по новому делу, возбужденному в отношении финансиста Уильяма Браудера, об этом рассказал во вторник официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной в программе интернет-канала ведомства "Эфир".

Министерство иностранных дел и по делам Содружества в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Неделей ранее в Генпрокуратуре сообщили о возбуждении нового уголовного дела в отношении инвестора и финансиста, основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, ранее заочно осужденного в России. Его обвиняют в создании преступного сообщества. Кроме того, представители Генпрокуратуры раскрыли новые данные о смерти юриста фонда Браудера Сергея Магнитского и других сообщников финансиста, "весьма вероятной" считается версия об отравлении ядовитыми веществами.

"Уголовное дело возбуждено совсем недавно, сейчас проходит ряд процессуальных действий необходимых. Мы ждем в ближайшее время поступления от наших коллег из следственных органов соответствующих бумаг, которые мы тут же будем направлять. И дело не ограничится только Британией. Следы деятельности этой преступной группы ведут во многие другие страны — на Кипр и в США, в Прибалтику. Работать будем и взаимодействовать с коллегами по большому количеству стран. Такие документы не отправлялись, пока прошло слишком мало времени" — сказал Куренной, отвечая на вопрос, направляла ли Генпрокуратура материалы в Великобританию по международному сотрудничеству в этом расследовании.

Также представитель ведомства напомнил, что следствие и раньше располагало данными о возможной смерти юриста фонда Браудера Сергея Магнитского из-за отравления соединениями алюминия, эксгумация тела Магнитского не проводилась. "Именно на тот период следствие не обратило внимание на состояние его внутренних органов, поскольку было известно, что человек нездоров. Сейчас в ходе расследования предпоследнего уголовного дела, приговор по которому состоялся в декабре прошлого года, мы и наши коллеги из следственных органов нашли на эту мысль, что все не так просто в череде этих смертей, и начали поднимать все документы, которые были связаны с проведением процедуры вскрытия в отношении некоторых из них", — напомнил представитель Генеральной прокуратуры.

Кибербезопасность. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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По его словам, выяснилось, что клиническая картина смерти нескольких связанных с Браудером фигурантов (сообщников Браудера Валерия Курочкина, Октая Гасанова и Сергея Коробейникова — ред.) "схожа до очень серьезной степени, в том числе у Магнитского тоже".

"Те отклонения от нормы состояния его сердечно-сосудистой системы практически совпадали полностью с такой картиной у других погибших, что дало основания развивать дальше эту версию, подчеркну, что это пока что версия. Но мы рассматриваем ее как высоковероятную", — рассказал Куренной. Он добавил, что эксгумация тела Магнитского не проводилась, следствие пришло к выводу об отравлении на основании тех посмертных экспертиз, которые были проведены раньше:

"В момент после обнаружения их тел проводились экспертизы… У кого-то в волосах их находили, в крови обнаруживались следы алюминия, превышение во много раз превышения остаточных следов. В чем особенность этого вещества: оно может убить быстро, если эта доза невелика, рассчитать ее может только специалист из области химии, тогда происходит накопительный эффект, поражается печень, сердечно-сосудистая система, внутренние органы, это растянуто по времени, может быть растянуто по времени, занять месяцы, но приводит к гарантированному результату", — заключил Куренной.

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