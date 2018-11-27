МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Концерт рэпера Элджея (настоящее имя — Алексей Узенюк) в Якутске отменили из-за угроз в адрес исполнителя, сообщается на странице мероприятия в Instagram.

"Несмотря на то, что уже продано более 1500 билетов, роздано около 500 пригласительных, мы решили отменить концерт. У нас нет другого выбора <…> Самому артисту приходили угрозы расправой. Человека, который занимается творчеством, и является самым прослушиваемым исполнителем в России, призывали избить и убить в Якутске. Мы могли бы идти до конца и провести концерт. Но мы переживаем за провокации, за неконтролируемую толпу и за угрозы нападения во время концерта и после", — говорится в сообщении.

Рэпер сейчас находится в туре под названием Notorious Tour (Episode 2). Концерт в Якутске должен был состояться 28 ноября.

Организаторы сожалеют, что те жители Якутска, который ждали приезда артиста, не увидят концерт, и подчеркнули, что все деньги за билеты будут возвращены.