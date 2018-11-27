В Иркутске четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. ДТП с участием маршрутного такси и легкового автомобиля произошло в Иркутске, пострадали четыре человека, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Иркутской области.
Сообщается, что, по предварительным данным, в результате аварии пострадали три пассажира автобуса и пассажир легкового автомобиля.
По данному факту начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".