ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноя — РИА Новости. Сотрудница ломбарда в Екатеринбурге вынесла на улицу деньги из кассы и отдала неизвестному ей человеку, сообщила РИА Новости во вторник представитель УМВД города.

По данным СМИ, пожилая женщина-экстрасенс заявила сотруднице ломбарда, что той нужно снять с себя порчу, иначе она умрет. Для этого экстрасенс предложила работнице ломбарда наполнить ее сумку деньгами и золотом, что та и сделала, отмечают СМИ. По информации изданий, сотрудница ломбарда отдала неизвестной женщине несколько миллионов рублей.

"Сегодня в дежурную часть отдела полиции №5 поступило сообщение от сотрудницы ломбарда на улице 8 Марта, что она вынесла на улицу n-ую сумму денег из кассы и отдала не известному ей человеку. По данному факту сотрудниками полиции организована проверка, в рамках которой полицейские опрашивают персонал ломбарда, устанавливают возможных очевидцев инцидента для установления объективной картины произошедшего", — сказала представитель полиции.

По ее словам, сумма ущерба устанавливается.