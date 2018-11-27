МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать решение суда отпустить рэпера Хаски.

Хаски, арестованный в Краснодаре за мелкое хулиганство, вышел из спецприемника в Усть-Лабинске 26 ноября по решению суда, постановившего прекратить исполнение наказания.

"Вы знаете, что решение суда не комментируем. Я вообще эту тему оставлю без комментариев", — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать решение суда, которое якобы изменилось после того, как в администрации президента несколько человек оказались недовольны решением суда по задержанию рэпера Хаски.

На прошлой неделе Хаски задержали в Краснодаре во время выступления на улице перед клубом, когда он начал читать свой трек, забравшись на припаркованную машину. В отношении рэпера составили три административных протокола, в итоге суд назначил ему 12 суток за мелкое хулиганство и трое суток — за отказ от медицинского освидетельствования. По статье об организации массового пребывания граждан в общественных местах рэпер был оправдан.

В понедельник его адвокат Алексей Аванесян сообщил, что суд удовлетворил заявление защитников артиста и прекратил исполнение наказания в виде административного ареста на 12 суток. Как пояснил адвокат РИА Новости, суд посчитал, что для наказания достаточного тех трех суток, которые Хаски уже провел под арестом.