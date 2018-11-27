Главу управления ФССП по Омской области заподозрили в получении взятки

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Омской области Владимир Витрук подозревается в получении 300 тысяч рублей в качестве взятки, сообщается на сайте Следственного комитета России.

"В отношении руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Омской области – главного судебного пристава Омской области Владимира Витрука возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "получение должностным лицом взятки за незаконные действия в крупном размере", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в феврале 2018 года Витрук после просьбы снять арест на автомобиль Toyota Land Cruiser через посредника потребовал взятку в 300 тысяч рублей. По указанию Витрука судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о смене ответственного хранителя, и ранее изъятый автомобиль был передан должнику. Отмечается, что на следующий день на своем рабочем месте глава омского управления ФССП получил через посредника деньги.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки УФСБ России по Омской области. В настоящее время проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления. В суд внесено ходатайство об аресте Витрука.