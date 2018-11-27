Суд приговорил воевавшего в Донбассе наемника Генриха к 3,5 годам колонии

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Уроженец Чувашии, воевавший в Донбассе за украинских националистов под позывным "Генрих" и впоследствии задержанный на родине с наркотиками, приговорен к 3,5 годам колонии и штрафу в 50 тысяч рублей, сообщили в Следственном комитете РФ.

Как в апреле сообщал СК РФ, с 21 ноября по 21 декабря 2014 года Сергей Ильин участвовал в боевых действиях в качестве стрелка (позывной "Генрих"), в том числе в селе Пески Ясиноватского района, "против населения самопровозглашенной Донецкой народной республики". В СК РФ отмечали, что "Генрих" "вел прицельную стрельбу как по ополченцам, так и по мирным жителям".

За месяц службы он получил порядка четырех тысяч гривен (около 9 тысяч рублей – это, по данным СК РФ, подтверждает факт наемничества), после чего покинул Украину.

В феврале 2018 года Ильина арестовали в России с крупным грузом синтетических наркотиков. По мнению следствия, в январе текущего года он приехал в родные Чебоксары для сбыта "синтетики" через "закладки". При задержании у Ильина нашли 11,5 грамма наркотиков. Уже впоследствии выяснилось, что он 3,5 года назад воевал в Донбассе.

Как сообщает следственное управление СК РФ по Чувашской Республике, уголовное дело по ходатайству Ильина рассмотрено судом в особом порядке.

"Суд в Чебоксарах признал виновным 41-летнего Сергея Ильина в наёмничестве, реабилитации нацизма и экстремизме. Стрелок "Генрих" приговорен к 3,5 годам колонии и штрафу в 50 тысяч рублей", — говорится в сообщении ведомства в WhatsApp.

Отмечается, что Ильин также является подсудимым по другому уголовному делу, возбужденному по факту его участия в незаконном обороте наркотиков на территории Чувашской Республики. В настоящее время оно находится на рассмотрении в суде.

Также суд запретил ему заниматься деятельностью, связанной с администрированием веб-сайтов, форумов, чатов и групп в социальных сетях, отмечается в сообщении.

В декабре 2014, июле 2016, декабре 2017 и январе 2018 года он размещал в открытом доступе в популярных социальных сетях материалы, направленные на возбуждение межрасовой и межнациональной ненависти, вражды и розни, а также реабилитацию нацизма. При этом в некоторых публикациях содержались публичные призывы к экстремистской деятельности и выражающие явное неуважение к обществу сведения о днях воинской славы и памятных датах России.

Ранее сообщалось, СК РФ проверял информацию, что в июне 2016 года Ильин привлекался к административной ответственности за размещение на своей странице "ВКонтакте" нацистской символики.