В детсаду Чечни ребенок задохнулся, застряв между перил кровати

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Следствие установило причины смерти полуторагодовалого мальчика в октябре 2017 года в детском саду села Гойты в Чечне, как сообщается, ребенок задохнулся после того, как его голова застряла между перил кроватки.

Ранее сообщалось, что днем 12 октября 2017 года в селе Гойты в спальной комнате частного детского сада "Солнышко" воспитателем было обнаружено тело полуторагодовалого мальчика без признаков насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело в отношении директора частного детсада "Солнышко" по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека".

Также сообщалось, что ребенок был принят в детский сад с нарушением ряда требований. Так, ребенка приняли без предоставления медицинской карты о его состоянии здоровья и до достижения им двух лет. Кроме того, по данным следствия, воспитатели не обеспечили должный уход за детьми.

"Во время дневного отдыха голова ребенка застряла между планками двухъярусной детской кровати, вследствие чего наступила смерть малыша в результате механической асфиксии", — говорится в сообщении на сайте СК РФ.

По данным следствия, обвиняемая не создала безопасные условия нахождения детей в спальных помещениях, так как для сна ребенка в дошкольных учреждениях предусмотрены кровати, соответствующие росту детей. Кроме этого, воспитательница длительное время отсутствовала, в результате чего ребенку своевременно не была оказана помощь.

Следствие собрало достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.