В Новосибирске при пожаре в жилом доме погибли две женщины

НОВОСИБИРСК, 27 ноя — РИА Новости. Пожар вспыхнул утром во вторник на втором этаже двухэтажного деревянного дома в Новосибирске, погибли две женщины, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

"После тушения пожара в квартире, расположенной в доме по улице Тенистая Первомайского района города Новосибирска обнаружены тела двух женщин, их личности в настоящее время устанавливаются", — говорится в сообщении. Следователи проводят проверку.

В свою очередь, ГУМЧС по региону сообщает, что пожарные при ликвидации сложного пожара эвакуировали людей с верхнего этажа дома — было спасено шесть человек, в том числе ребенок. Жильцы первого этажа эвакуировались самостоятельно.

К месту пожара были стянуты пожарно-спасательные подразделения по повышенному рангу сложности: 27 пожарных и восемь единиц техники, включая пять автоцистерн.

"Пожар в квартире и на лестничной клетке второго этажа локализован в 11.33 (07.33 мск), ликвидация открытого горения объявлена в 11.51 (07.51 мск). В настоящее время звено газодымозащитной служб МЧС проводит проверку чердака, куда мог распространиться огонь. Причина пожара устанавливается", — добавили в ГУМЧС.