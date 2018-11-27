В Башкирии рассказали о состоянии пострадавших при пожаре на заводе

УФА, 27 ноя — РИА Новости. Один из пострадавших при пожаре на заводе в башкирском Стерлитамаке находится в тяжелом состоянии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Минздрава Башкирии Светлана Кускарбекова.

Во вторник утром на заводе "Синтез-каучук" в Стерлитамаке в одной из цистерн загорелся изопентан — легко воспламеняемый углеводород, взрывоопасный в смеси с воздухом. Пострадали четыре человека, все они были доставлены в больницу.

"Пострадали четыре человека. Состояние троих врачи оценивают как средней тяжести, одного как тяжелое", — сообщила Кускарбекова агентству.

Ранее сообщалось о локализации пожара.

"Синтез-Каучук" — крупный нефтехимический завод, занимающийся, как ясно из названия, производством синтетических каучуков. Как говорится на сайте предприятия, его продукция поставляются на шинные предприятия и заводы резинотехнических изделий России, стран СНГ и дальнего зарубежья.