На Урале вынесли приговор водителю скорой, уронившему пациентку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноя – РИА Новости. Ленинский районный суд Нижнего Тагила приговорил к году ограничения свободы водителя бригады скорой помощи Ивана Махрова, который при погрузке в медицинский автомобиль уронил пациентку, после чего она скончалась, сообщает во вторник региональная прокуратура.

По данным ведомства, 30 декабря 2016 года водитель скорой, который в основное рабочее время исполнял обязанности санитара выездной бригады, транспортировал на тележке-каталке 79-летнюю женщину из здания реанимационного отделения Демидовской городской больницы в терапевтическое для проведения компьютерной томографии. При погрузке в скорую Махров накренил каталку, из-за чего пациентка упала и ударилась головой. В результате полученной черепно-мозговой травмы женщина скончалась в тот же вечер, хотя ранее она поступила в больницу с заболеванием, которое не вызывало опасения для ее жизни, добавили в прокуратуре.

"Суд назначил Ивану Махрову наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год. Также суд в счет возмещения имущественного ущерба и компенсации морального вреда с ГБУЗ Свердловской области "Городская станция скорой медицинской помощи города Нижний Тагил" потерпевших взыскал свыше 642 тысяч рублей", – говорится в сообщении.