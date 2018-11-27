Число пострадавших при пожаре на заводе в Башкирии возросло до четырех

Пожар на заводе Синтез-Каучук в Стерлитамаке. 27 ноября 2018

Пожар на заводе Синтез-Каучук в Стерлитамаке. 27 ноября 2018

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Число пострадавших при пожаре на заводе "Синтез-каучук" в башкирском Стерлитамаке увеличилось до четырех, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Ранее было известно о трех пострадавших.

"Предварительно, пострадали четыре человека, доставлены в больницу на осмотр", — сказал собеседник агентства.

Распространение огня удалось остановить примерно через час после поступления сигнала о пожаре. Погибших нет.

Согласно данным МЧС РФ, в одной из цистерн выгорает изопентан – легко воспламеняемый углеводород, взрывоопасный в смеси с воздухом.

"Синтез-Каучук" — крупный нефтехимический завод, занимающийся, как ясно из названия, производством синтетических каучуков. Как говорится на сайте предприятия, его продукция поставляются на шинные предприятия и заводы резинотехнических изделий России, стран СНГ и дальнего зарубежья.