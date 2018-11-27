Полиция задержала москвича, напавшего с ружьем на офис платной трассы

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Полиция задержала за разбой москвича, который с оружием требовал вернуть повторно списанные 625 рублей за проезд по платной дороге, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"Злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения зашел в офис по обслуживанию клиентов, расположенный на трассе М-11, и, угрожая оружием, потребовал от сотрудников возврата 625 рублей, которые повторно были списаны у него за проезд по платной автомагистрали", — сообщила начальник пресс-службы Татьяна Петрова.

После получения денег 53-летний мужчина при выходе из офиса был задержан сотрудниками полиции. У него было изъято ружье Remington 870 и 39 патронов к нему. Оружие направлено на исследование.

В отношении подозреваемого Следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по ст. 162 Уголовного кодекса "Разбой". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. "Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", — сообщили в полиции.