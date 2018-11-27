Жители четырех якутских сел остались без света из-за полярной совы

ЯКУТСК, 27 ноя – РИА Новости. Полярная сова оставила без электричества жителей четырех сел Хангаласского района Якутии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ПАО "Центральные электрические сети" Татьяна Каракулова.
"В результате вмешательства птицы в работу энергообъекта в 7.30 произошло отключение линий… Из-за этого под ограничение электроснабжения попали потребители сел Техтюр, Чапаево, Улах-Ан и Октемцы Хангаласского района", — рассказала Каракулова.
Через час после инцидента энергетики полностью восстановили электроснабжение населенных пунктов.