Жители четырех якутских сел остались без света из-за полярной совы

ЯКУТСК, 27 ноя – РИА Новости. Полярная сова оставила без электричества жителей четырех сел Хангаласского района Якутии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ПАО "Центральные электрические сети" Татьяна Каракулова.

По ее словам, в минувшую субботу сотрудники компании при обходе обнаружили филина на проходных изоляторах трансформаторной подстанции "Гараж".

"В результате вмешательства птицы в работу энергообъекта в 7.30 произошло отключение линий… Из-за этого под ограничение электроснабжения попали потребители сел Техтюр, Чапаево, Улах-Ан и Октемцы Хангаласского района", — рассказала Каракулова.

Через час после инцидента энергетики полностью восстановили электроснабжение населенных пунктов.