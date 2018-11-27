В Кузбассе четыре человека погибли при пожаре в частном доме

КЕМЕРОВО, 27 ноя — РИА Новости. Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Яшкинском районе Кемеровской области, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, инцидент произошел вечером понедельника на станции Тутальская.

"В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тела четырех человек без видимых признаков насильственной смерти: 73-летней женщины и мужчин 30, 42 и 50 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, восемь человек устроили в доме застолье. Позже, когда все легли спать, один из мужчин проснулся от запаха дыма. Он успел разбудить еще троих и вывести их из дома. Тела четырех оставшихся внутри обнаружили пожарные, которых вызвали соседи.

Причины возгорания и гибели людей установят экспертизы. "Рассматриваются все возможные версии произошедшего пожара, в числе которых — неосторожное обращение с огнем при курении, неисправное печное отопление", — отметили в СУСК.