МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Верховный суд РФ во вторник рассмотрит жалобу на приговор уроженцу Ростовской области Максиму Мартынову, осужденному на 11 лет за подготовку теракта в торговом центре в Новочеркасске, сообщили РИА Новости в суде.

Судебное заседание назначено на 9.30.

В начале сентября Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил мужчину к 11 годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год.

Мартынов виновным себя признал полностью, дал показания по существу предъявленного обвинения.

В конце сентября на семь лет колонии строгого режима был осужден сообщник Мартынова – Руслан Тамбиев. Дело в отношении него было выделено в отдельное производство и слушалось в особом порядке при полном признании Тамбиевым вины.

По версии следствия, в мае 2017 года мужчины из чувства ненависти к представителям другой национальности планировали совершить теракт в торговом центре "Арбат" в Новочеркасске. Довести преступный умысел до конца им не удалось — 24 мая того же года правоохранители изъяли у них гранату РГД-5 и три тротиловые шашки общей массой 580 граммов с электродетонатором.