Заседание по апелляции экс-главы Сахалина отложили из-за болезни адвоката

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 ноя — РИА Новости. Назначенное на вторник заседание Сахалинского областного суда по рассмотрению апелляции экс-губернатора Александра Хорошавина и его бывших подчиненных, обвиненных во взяточничестве, отменено из-за болезни адвоката, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Заседание Сахалинского областного суда по рассмотрению апелляции экс-губернатора Александра Хорошавина и его бывших подчиненных отменяется из-за болезни адвоката Ольги Артюховой", — объявила председатель апелляционной коллегии Юлия Терлецкая.

Следующее заседание назначено на 12 декабря, оно пройдет 10.00.

Хорошавин был задержан 3 марта 2015 года, 25 марта президент Владимир Путин освободил его от занимаемой должности в связи с утратой доверия. Девятого февраля 2018 года городской суд Южно-Сахалинска признал Хорошавина виновным во взятках и приговорил к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей, экс-зампреда правительства Сергея Карепкина — к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 4 миллиона рублей, экс-советника главы региона Андрея Икрамова — к 9,5 года колонии строгого режима и штрафу в 171 миллион рублей. Адвокаты фигурантов подали апелляционные жалобы в городской суд Южно-Сахалинска почти восемь месяцев назад.