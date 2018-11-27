Вулкан Эбеко на Курилах выбросил мощный столб пепла на пять километров

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Северокурильский вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту до пяти километров, угрозы жителям нет, сообщила во вторник пресс-служба управления МЧС по Сахалинской области.

В среднем столб пепла достигает высоты в два-три километра, рекордным был шестикилометровый столб 31 августа. Пепел выбрасывается из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году, с лета 2018 года это происходит почти ежедневно.

"В центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что на вулкане Эбеко… наблюдался пепловый выброс на высоту до пяти километров, шлейф распространился в юго-восточном направлении от вулкана на расстояние до восьми километров", — говорится в сообщении.

В Северо-Курильске пеплопада не зарегистрировано, запаха сероводорода не ощущается. Угрозы для населения нет.

Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского.