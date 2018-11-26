В центре Москвы восстанавливают поврежденный газопровод

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. "Мосгаз" восстанавливает поврежденный строителями газопровод на Мукомольном проезде в центре Москвы, отключения потребителей от газоснабжения нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.

Ранее ряд СМИ написали, что московский автосервис был эвакуирован из-за разгерметизации газового трубопровода.

"В 16.38 в Центральное диспетчерское управление "Мосгаза" поступила заявка о запахе газа на улице по адресу Мукомольный проезд, дом № 2Б, строение 1. По прибытию на место специалистами Управления аварийно-восстановительных "Мосгаза" установлено, что недалеко от располагающегося по данному адресу автосервиса при проведении земляных работ АО "Шоссе" был поврежден полиэтиленовый газопровод диаметром 63 миллиметров. Утечка газа была оперативно устранена, на данный момент ведутся восстановительные работы по замене поврежденного участка газопровода", — сообщили в пресс-службе.

Как отмечают на предприятии, отключения потребителей от газоснабжения не производилось. "Ситуация находится под контролем, никакой угрозы населению нет", — отметили в предприятии.