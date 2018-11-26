В Саратове лишенный прав водитель опрокинул машину, уходя от патруля

САРАТОВ, 26 ноя — РИА Новости. Легковой автомобиль под управлением лишенного водительских прав мужчины опрокинулся в понедельник в центре Саратова во время преследования экипажем ДПС, сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.

По данным ведомства, автомобиль ВАЗ-2110, ехавший с нарушением правил дорожного движения, попал в поле зрения сотрудников ДПС на улице Рахова и проигнорировал законные требования остановиться, полицейские начали преследование нарушителя.

"По предварительным данным, неоднократные требования об остановке водитель игнорировал. В результате на перекрестке улиц Большая Горная и Астраханская водитель стал входить в поворот и допустил опрокидывание автомобиля. В ходе проверки было установлено, что 25-летний мужчина управлял автомобилем, будучи лишенным права управления", — говорится в сообщении.

В ГИБДД уточнили, что в отношении водителя составили протокол по статье 12.7 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством".