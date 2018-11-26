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Происшествия

Мосгорсуд изменил приговор по делу "бога Кузи"

(обновлено: 19:49 26.11.2018)
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкЗдание Московского городского суда. Архивное фотоЗдание Московского городского суда. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Мосгорсуд изменил приговор по делу "бога Кузи" и отпустил одну фигурантку на свободу, зачтя время, проведенное осужденными в СИЗО, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

Лидер секты Андрей Попов в Тверском суде города Москвы. 30 декабря 2015
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Пресненский суд Москвы 16 июля приговорил Андрея Попова к пяти годам колонии общего режима. Суд признал "бога Кузю" виновным в "создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами", а также в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере, совершенном организованной группой.

Другие фигуранты уголовного дела — Галина Маркевич, Надежда Розанова и Жанна Фролушкина — получили почти по пять лет по двум эпизодам мошенничества.

Также суд удовлетворил большую часть гражданских исков, заявленных потерпевшими.

"Приговор Пресненского суда Москвы изменить, время содержания под стражей Андрея Попова и Галины Маркевич с 10 сентября 2015 года, Жанны Фролушкиной и Надежды Розановой — с 17 сентября 2015 года по день вступления приговора в законную силу — 26 ноября 2018 года включительно зачесть в срок лишения свободы каждому из расчета один день содержания под стражей за полтора дня в колонии общего режима. Назначенное Маркевич наказание считать отбытым, из-под стражи освободить в зале суда. В остальной части приговор оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения", — определила тройка судей.

Полиция. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Защитники подсудимых просили приговор отменить, а фигурантов оправдать.

"Попов представлял себя в качестве священнослужителя, поскольку он церковного сана не имел, это было квалифицированно как мошенничество. Потерпевшие в ходе следствия пояснили, что если бы они знали об отсутствии сана у Попова, то они бы не покупали его стихи. Но в чем мошенничество, если вы отдавали свои деньги за стихи Попова? Вы стихи Попова получили. Отдавали деньги за диск с песнями Попова? Вы эти песни получили", — сказал адвокат Евгений Симоненко в суде, настаивая на отсутствии состава преступления в действиях подсудимого.

Кроме того, адвокат Симоненко, защищающий Жанну Фролушкину, которой следствие отводит роль "основной жены "бога Кузи", считает, что хоть Попов и "называл себя богом, говорил об обладании сверхъестественными способностями", но это иррациональные понятия, которые не могут в светском обществе квалифицироваться как мошенничество, поскольку не поддаются проверке.

Сам Попов заявил, что никого не обманывал, и попросил оправдания.

Кресло судьи в зале заседаний
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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"Я действительно думаю, что кому-то мои знания могут быть полезными. У меня не было намерений кого-то обманывать… к чему-то путём манипуляций и прочих методов кого-то принуждать… Я прошу суд оправдать нас, а если это по каким-то причинам невозможно, то смягчить приговор", — обратился к суду Попов, отметив, что "никакую секту не создавал".

В свою очередь три подсудимые женщины заявили, что Попов все же имел церковный сан, но получил его тайно, поскольку официально не мог его получить из-за проблем со зрением.

Согласно оглашенному в суде обвинительному заключению, подсудимый Попов создал "некоммерческую организацию, посягающую на личность и права граждан под видом осуществления религиозной деятельности".

Согласно обвинительному заключению, организация отличалась жесткой внутренней иерархией и наказанием непослушных участников.

Попов, по данным обвинения, наносил потерпевшим от 100 до 1,2 тысячи ударов "плеткой, резиновым тапком, кожаным ремнем и руками".

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