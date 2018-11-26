Суд продлил срок ареста экс-следователя Крамаренко

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей экс-главы управления СК РФ по ЦАО Москвы Алексея Крамаренко, обвиняемого в коррупционной связи с людьми "вора в законе" Шакро Молодого (Захария Калашова), сообщила РИА Новости его адвокат Елена Федулова.
Крамаренко, уволившийся после возбуждения дела о получении высокопоставленными сотрудниками СК РФ взятки от бандитов, изначально избежал ареста и устроился на работу в "Роснефть". Однако в декабре прошлого года Лефортовский суд Москвы в рамках другого эпизода о взятке от людей из окружения Шакро санкционировал арест экс-следователя. В "Роснефти" он, по данным защиты, больше не работает.
По версии следствия, Крамаренко вместе с бывшим начальником управления собственной безопасности СК РФ Михаилом Максименко, первым заместителем начальника главка СК по Москве Денисом Никандровым и другими получил взятку от людей из окружения Калашова за смягчение обвинения криминальному авторитету Андрею Кочуйкову (Итальянец).
Впоследствии Максименко был приговорен к 13 годам колонии, Никандров — к 5,5 годам. Однако Верховный суд РФ смягчил квалификацию деяния Никандрова на тяжкое, изменил режим колонии на общий режим и засчитал каждый проведённый в СИЗО день, как 1,5 в колонии.