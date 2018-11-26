Суд продлил срок ареста экс-следователя Крамаренко

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей экс-главы управления СК РФ по ЦАО Москвы Алексея Крамаренко, обвиняемого в коррупционной связи с людьми "вора в законе" Шакро Молодого (Захария Калашова), сообщила РИА Новости его адвокат Елена Федулова.

"Да, продлили до года, то есть до 26 декабря", — сказала адвокат агентству, отказавшись от дальнейших комментариев.

Крамаренко, уволившийся после возбуждения дела о получении высокопоставленными сотрудниками СК РФ взятки от бандитов, изначально избежал ареста и устроился на работу в "Роснефть". Однако в декабре прошлого года Лефортовский суд Москвы в рамках другого эпизода о взятке от людей из окружения Шакро санкционировал арест экс-следователя. В "Роснефти" он, по данным защиты, больше не работает.

По версии следствия, Крамаренко вместе с бывшим начальником управления собственной безопасности СК РФ Михаилом Максименко, первым заместителем начальника главка СК по Москве Денисом Никандровым и другими получил взятку от людей из окружения Калашова за смягчение обвинения криминальному авторитету Андрею Кочуйкову (Итальянец).

По данным источника РИА Новости, сумма взятки каждого из фигурантов цепочки составила 200 тысяч долларов. Крамаренко после ареста был допрошен в Мосгорсуде на процессе по делу полковника Максименко.

Впоследствии Максименко был приговорен к 13 годам колонии, Никандров — к 5,5 годам. Однако Верховный суд РФ смягчил квалификацию деяния Никандрова на тяжкое, изменил режим колонии на общий режим и засчитал каждый проведённый в СИЗО день, как 1,5 в колонии.