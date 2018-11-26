ВОРОНЕЖ, 26 ноя — РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев распорядился оказать помощь семье рабочего, который скончался в больнице после обрушения моста, сообщило в понедельник правительство региона.

Обрушение 120 метров 150-метрового пролета моста через реку Савала в Терновском районе Воронежской области произошло 21 ноября около 16.20 мск. В результате рухнули часть моста, где велись ремонтные работы, и часть, по которой осуществлялось движение. Упали три автомобиля: кран "КамАЗ", который вел ремонтные работы, и два грузовика с зерном. Пострадали шесть человек: два водителя грузовиков и рабочие.

Троих из них медики доставили в больницу города Борисоглебска в тяжелом состоянии, троих — в местную районную больницу, но затем одного из них перевели в Воронежскую областную клиническую больницу №1. В субботу, 24 ноября, рабочий, получивший наиболее тяжелые травмы, умер в больнице Борисоглебска. Днем ранее врачи центра медицины катастроф пытались его эвакуировать в Воронеж вертолетом, но пострадавший был нетранспортабелен.

"Необходимо будет помочь родственникам скончавшегося сотрудника, который проводил ремонтные работы на мосту. Нужно выяснить, каково материальное положение семьи, и оказать соответствующую помощь", — сказал Гусев в ходе оперативного совещания в правительстве области.

Как доложил на совещании начальник главного управления МЧС России по Воронежской области Александр Кошель, в настоящее время на месте обрушения проводятся следственные мероприятия, а также работы по установке понтонной переправы.

Другие новости региона читайте здесь >>