ВОРОНЕЖ, 26 ноя — РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев распорядился оказать помощь семье рабочего, который скончался в больнице после обрушения моста, сообщило в понедельник правительство региона.
Троих из них медики доставили в больницу города Борисоглебска в тяжелом состоянии, троих — в местную районную больницу, но затем одного из них перевели в Воронежскую областную клиническую больницу №1. В субботу, 24 ноября, рабочий, получивший наиболее тяжелые травмы, умер в больнице Борисоглебска. Днем ранее врачи центра медицины катастроф пытались его эвакуировать в Воронеж вертолетом, но пострадавший был нетранспортабелен.
"Необходимо будет помочь родственникам скончавшегося сотрудника, который проводил ремонтные работы на мосту. Нужно выяснить, каково материальное положение семьи, и оказать соответствующую помощь", — сказал Гусев в ходе оперативного совещания в правительстве области.
Как доложил на совещании начальник главного управления МЧС России по Воронежской области Александр Кошель, в настоящее время на месте обрушения проводятся следственные мероприятия, а также работы по установке понтонной переправы.
Другие новости региона читайте здесь >>