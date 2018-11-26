В Алтайском крае неизвестный избил школьника битой

БАРНАУЛ, 26 ноя — РИА Новости. Депутат ГД Даниил Бессарабов обратился к начальнику ГУМВД РФ по Алтайскому краю Андрею Подоляну и попросил его взять под особый контроль дело школьника, которого неизвестный парень якобы избили битой по голове за игру в снежки, об этом Бессарабов написал в своей социальной сети Facebook.

"История, на мой взгляд, ужасная. Не могу оставить ситуацию без внимания. Оперативно созвонился с начальником ГУМВД РФ по Алтайскому краю Андреем Анатольевичем Подоляном — попросил его взять дело под особый контроль. Надеюсь, что негодяи будут найдены. От себя скажу, что какими бы не были слова подростка, это не дает никому право устраивать самосуд и применять "методы воспитания" из 90-х", — написал Бессарабов.

Он добавил, что "беспредел недопустим", и пожелал скорейшего выздоровления школьнику.

Ранее мать мальчика опубликовала в социальных сетях информацию о том, что инцидент произошел вечером 24 ноября на автобусной остановке около ЦУМа.

"Мальчишки дурачились, закинули шапку одного из них (их было четверо) на остановку, нашли палку и пытались достать шапку с остановки. В это время к своей машине, припаркованной у ЦУМа, двигалась компания, состоящая из четырех молодых людей и девушки. Им не понравились действия подростков. Они начали нецензурно их "строить", после чего мой сын подошел к ним объяснить суть произошедшего. Но один из компании подошел к машине, взял из дверцы автомобиля бейсбольную биту и трижды ударил моего ребенка по голове. После вся компания села в авто и укатила в неизвестном направлении",- пишет мама пострадавшего мальчика.

Позже, по словам женщины, у пострадавшего школьника диагностировали сотрясение и ушиб мозга и пр. Его госпитализировали в нейрохирургию.