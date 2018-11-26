Саратовские власти помогут с похоронами отравившейся угарным газом семьи

САРАТОВ, 26 ноя — РИА Новости. Власти Красноармейского района Саратовской области окажут помощь в организации похорон семьи из пяти человек, включая троих детей, которые погибли от отравления угарным газом, сообщила пресс-служба губернатора.

По данным СУСК РФ по региону, погибших в понедельник обнаружила фельдшер, которая прибыла на патронаж в семью, где воспитывались дети 2011, 2016 и 2018 годов рождения. Вместе с детьми погибли их родители 31 и 33 лет.

"Сегодня в Красноармейском районе от угарного газа погибла семья из пяти человек. Губернатор области Валерий Радаев выразил соболезнования родным и близким… Руководству Красноармейского района дано поручение оказать помощь в организации похорон погибшей семьи", — говорится в сообщении.

Кроме того, глава региона перед профильным зампредом правительства области Романом Бусаргиным поставил задачу разобраться в причинах ЧП, усилить профилактическую работу с населением, направленную на снижение количества пожаров в быту. Также губернатор потребовал от глав муниципалитетов провести подворовой обход и разъяснить жителям правила эксплуатации печного отопления, электрооборудования, проинформировать о порядке действий в случае возникновения пожара.