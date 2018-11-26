Апфельбаум заявила, что не проверяла финотчетность "Седьмой студии"

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Бывшая руководитель департамента господдержки искусства и народного творчества министерства культуры Софья Апфельбаум не проверяла финансовую отчетность "Седьмой студии", только творческие отчеты, передает корреспондент РИА Новости из суда.

Во время допроса в Мещанском суде Москвы Апфельбаум пояснила, что основным требованием для ее сотрудников было искусствоведческое образование. "А в департаменте финансов работали специалисты, мы не проверяли за ними документы", — отметила Апфельбаум.

"Даже если бы мы собирали первичные документы, вряд ли кто-либо из сотрудников моего департамента понял по ним, что что-то не так. Соглашения проверяла Счетная палата, если у них были вопросы, мы всегда на них отвечали, всегда предоставляли информацию", — сказала подсудимая.

По ее словам, даже после завершения проекта "Платформа" созданные для него спектакли продолжают ставить, а в "Гоголь-центре" играли на купленном для проекта рояле.

По версии следствия, режиссер Кирилл Серебренников, экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский и продюсер Юрий Итин похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах некоммерческой организации "Седьмая студия" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа". Малобродский находится под подпиской о невыезде, остальные подсудимые — под домашним арестом.

Также на скамье подсудимых находится директор РАМТ Софья Апфельбаум, которая ранее занимала должность руководителя департамента господдержки искусства и народного творчества министерства культуры.

Все фигуранты, кроме бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой, вину не признают. Дело в отношении Масляевой выделено в отдельное судебное производство. Она заключила досудебное соглашение со следствием и дала показания против бывших коллег.