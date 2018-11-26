Апфельбаум заявила, что не проверяла финотчетность "Седьмой студии"

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Бывшая руководитель департамента господдержки искусства и народного творчества министерства культуры Софья Апфельбаум не проверяла финансовую отчетность "Седьмой студии", только творческие отчеты, передает корреспондент РИА Новости из суда.
"Даже если бы мы собирали первичные документы, вряд ли кто-либо из сотрудников моего департамента понял по ним, что что-то не так. Соглашения проверяла Счетная палата, если у них были вопросы, мы всегда на них отвечали, всегда предоставляли информацию", — сказала подсудимая.
По ее словам, даже после завершения проекта "Платформа" созданные для него спектакли продолжают ставить, а в "Гоголь-центре" играли на купленном для проекта рояле.
Также на скамье подсудимых находится директор РАМТ Софья Апфельбаум, которая ранее занимала должность руководителя департамента господдержки искусства и народного творчества министерства культуры.
Все фигуранты, кроме бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой, вину не признают. Дело в отношении Масляевой выделено в отдельное судебное производство. Она заключила досудебное соглашение со следствием и дала показания против бывших коллег.