В Волгограде бывшему активисту МГЕР обжаловали приговор за ДТП

ВОЛГОГРАД, 26 ноя — РИА Новости. Прокуратура Волгоградской области обжаловала приговор бывшему активисту регионального штаба "Молодой гвардии" (МГЕР) Ренату Булатову, признанному виновным в ДТП, в котором погибла семья с двумя детьми, в ведомстве сочли наказание слишком мягким, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.

Ранее сообщалось, что Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области признал виновным бывшего замруководителя волгоградского штаба "Молодой гвардии Единой России" Рената Булатова, задержанного после ДТП, в котором погибла семья с двумя детьми, и приговорил его к 2 годам и 10 месяцам колонии-поселения.

Волгоградская областная прокуратура посчитала приговор слишком мягким и сегодня обжаловала приговор в апелляционном порядке.

"Мы обжаловали приговор Булатову в связи с тем, что посчитали его чрезвычайно мягким. Прокурор просил назначить наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Но суд с нами не согласился и дал меньше – 2 года и 10 месяцев, заменив колонию общего режима на колонию-поселение, с чем мы тоже не согласны", — сообщили РИА Новости в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Среднеахтубинском районе Волгоградской области 22-летний водитель на пикапе Dodge Ram выехал на встречную полосу и на полной скорости врезался в автомобиль Honda Accord. По данным ГУМВД по региону, погиб водитель Honda и трое пассажиров — жена и дочки пяти и семи лет.

За рулем Dodge Ram находился Булатов, сам он в ДТП не пострадал. Было возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц". Среднеахтубинский районный суд 14 августа избрал Булатову меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что Булатова после признания виновного в смертельном ДТП исключили из МГЕР и партии "Единая Россия".