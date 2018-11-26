В Петербурге ликвидировали открытое горение в магазине

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя – РИА Новости. Открытое горение в магазине в Петроградском районе Петербурга ликвидировано, ранг пожара понижен со второго до первого, сообщает пресс-служба ГУМЧС по городу.

Ранее в МЧС поступило сообщение о возгорании на Большом проспекте Петроградской стороны, 59. Горит трехэтажное нежилое здание с мансардным этажом, на первом этаже расположены магазины и салоны, второй и третий этажи – административные. В 15:18 мск пожару был присвоен третий повышенный номер сложности, затем он был понижен до второго.

"В 16:35 ранг пожара был понижен до №1-БИС, ликвидация открытого горения", — сообщили в управлении.

По данным ГУМЧС, площадь пожара составила 400 квадратных метров. Пострадал один человек, погибших нет. Из здания эвакуировали 16 человек.