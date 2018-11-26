В Екатеринбурге возбудили дело против напавшего на врача скорой помощи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноя — РИА Новости. Житель Екатеринбурга напал на врача скорой помощи, приехавшего к его супруге, полиция возбудила уголовное дело, сообщил в понедельник РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
"Сотрудники из подразделения дознания ОП №8 УМВД по Екатеринбургу по данному факту возбудили уголовное дело по статье 116 УК РФ (Побои). В отношении задержанного дебошира избрана мера пресечения в виде явки. Потерпевший доктор пройдет медицинское исследование на предмет установления степени тяжести причиненных ему травм, если они будут признаны медиками тяжелыми, то статья может быть переквалифицирована на более тяжелую", — сказал собеседник агентства.