В Екатеринбурге возбудили дело против напавшего на врача скорой помощи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноя — РИА Новости. Житель Екатеринбурга напал на врача скорой помощи, приехавшего к его супруге, полиция возбудила уголовное дело, сообщил в понедельник РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее местные СМИ сообщили, что пьяный мужчина остался недоволен тем, как вызванная им бригада скорой помощи осмотрела его беременную супругу, после чего избил фельдшера.

"Сотрудники из подразделения дознания ОП №8 УМВД по Екатеринбургу по данному факту возбудили уголовное дело по статье 116 УК РФ (Побои). В отношении задержанного дебошира избрана мера пресечения в виде явки. Потерпевший доктор пройдет медицинское исследование на предмет установления степени тяжести причиненных ему травм, если они будут признаны медиками тяжелыми, то статья может быть переквалифицирована на более тяжелую", — сказал собеседник агентства.