В Петербурге понизили ранг пожара в магазине

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя – РИА Новости. Ранг пожара в магазине в Петроградском районе Петербурга понижен с третьего до второго, угроза распространения огня на этажи ликвидирована, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Петербургу.

Ранее в МЧС поступило сообщение о возгорании на Большом проспекте Петроградской стороны, 59. Горит трехэтажное нежилое здание с мансардным этажом, на первом этаже расположены магазины и салоны, второй и третий этажи – административные. В 15:18 пожару был присвоен третий повышенный номер сложности.

"В 16:19 пожар был локализован, ранг понижен до №2. Площадь пожара составила 400 квадратных метров, угроза распространения пожара на вышележащие этажи ликвидирована", — сообщает ГУМЧС.

По данным пресс-службы, из здания эвакуированы 16 человек, пострадал один мужчина, машиной скорой помощи он был доставлен в медицинское учреждение с предварительным диагнозом "отравление угарным газом". "Погибших нет", — добавили в управлении.