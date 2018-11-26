В Тюменской области сожгли автомобиль супруги руководителя района

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноя — РИА Новости. Полиция Тюменской области возбудила уголовное дело по факту поджога автомобиля в селе Ярково, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону Светлана Новик. Полиция не называет имя владельца автомобиля, однако глава Ярковского района Евгений Щукин сообщил РИА Новости, что машина принадлежит его супруге – директору школы.

"Двадцать шестого ноября, сегодня ночью, поступило сообщение по факту возгорания автомобиля марки KIA на улице 40 лет Октября в селе Ярково. Пострадавших не было. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводится расследование", — сказала представитель УМВД. По словам Новик, ведутся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности поджигателя.

Глава Ярковского района Евгений Щукин рассказал РИА Новости, что ночью, в районе 1 часаместного времени (23.00 мск воскресенья) ему позвонили соседи и сообщили, что горит машина.

"Супруга, приехав с концерта – ребенок у нас выступал вчера на Дне матери, поставила машину за воротами. Но если бы она оказалась во дворе, то она и во дворе бы сгорела или гараж бы загорелся. Полиция сказала, что это однозначно поджог. Единственное, что они хотят дождаться заключения МЧС по этому поводу", — заявил Щукин.

Он добавил, что машина была в исправном состоянии, 2012 года выпуска, с маленьким пробегом. Ущерб, по оценке главы района, составил около 1 миллиона рублей. Автомобиль восстановлению не подлежит, от него остались только два задних колеса и кусок кузова.

Щукин связывает произошедшее со своей профессиональной деятельностью. "Я уверен, что это связано с работой", — уточнил глава района.