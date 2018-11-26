В Тюменской области сожгли автомобиль супруги руководителя района

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноя — РИА Новости. Полиция Тюменской области возбудила уголовное дело по факту поджога автомобиля в селе Ярково, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону Светлана Новик. Полиция не называет имя владельца автомобиля, однако глава Ярковского района Евгений Щукин сообщил РИА Новости, что машина принадлежит его супруге – директору школы.
Глава Ярковского района Евгений Щукин рассказал РИА Новости, что ночью, в районе 1 часаместного времени (23.00 мск воскресенья) ему позвонили соседи и сообщили, что горит машина.
Он добавил, что машина была в исправном состоянии, 2012 года выпуска, с маленьким пробегом. Ущерб, по оценке главы района, составил около 1 миллиона рублей. Автомобиль восстановлению не подлежит, от него остались только два задних колеса и кусок кузова.
Щукин связывает произошедшее со своей профессиональной деятельностью. "Я уверен, что это связано с работой", — уточнил глава района.