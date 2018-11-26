СОЧИ, 26 ноя — РИА Новости. Влюбленная в подсудимого присяжная в Краснодаре, которая пыталась освободить его, оштрафована на 20 тысяч рублей, сообщает прокуратура Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что в феврале жительница Краснодара, являвшаяся старшиной присяжных заседателей в Краснодарском краевом суде, прониклась чувством личной симпатии к подсудимому, который обвинялся в совершении особо тяжких преступлений. Женщина пыталась склонить присяжных заседателей к вынесению ему оправдательного вердикта. По данным ведомства, за это она планировала передать шести присяжным деньги в сумме 100 тысяч рублей каждому.

"Октябрьский районный суд Краснодара признал М. виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей "Вмешательство в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия". Суд с учетом мнения государственного обвинителя, тяжести совершенного преступления, признания вины, раскаяния в содеянном, наличия смягчающего обстоятельства в виду наличия на иждивении несовершеннолетнего ребенка назначил М. наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей", — говорится в сообщении ведомства.