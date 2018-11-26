Концентрация опасных веществ в Петербурге находится в пределах нормы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя – РИА Новости. Норма концентрации опасных веществ при пожаре в магазине в Петроградском районе Петербурга не превышена, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Петербургу.
"В районе пожара и на близлежащей территории работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Ее специалисты каждые 15-20 минут проводят все необходимые замеры воздуха на предмет содержания опасных веществ. Превышения норм предельно допустимой концентрации не выявлено", — сказано в сообщении.
Для ликвидации пожара привлечены 28 единиц техники и 130 человека личного состава.