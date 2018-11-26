Концентрация опасных веществ в Петербурге находится в пределах нормы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя – РИА Новости. Норма концентрации опасных веществ при пожаре в магазине в Петроградском районе Петербурга не превышена, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Петербургу.

В понедельник в МЧС поступило сообщение о возгорании на Большом проспекте Петроградской стороны, 59. Горит трехэтажное нежилое здание с мансардным этажом, на первом этаже расположены магазины и салоны, второй и третий этажи – административные. В 15.18 пожару был присвоен третий повышенный номер сложности. Площадь пожара составляет 400 квадратных метров. Пострадал один человек.

"В районе пожара и на близлежащей территории работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Ее специалисты каждые 15-20 минут проводят все необходимые замеры воздуха на предмет содержания опасных веществ. Превышения норм предельно допустимой концентрации не выявлено", — сказано в сообщении.

Для ликвидации пожара привлечены 28 единиц техники и 130 человека личного состава.