В Петербурге один человек пострадал при пожаре в магазине

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя – РИА Новости. Один человек пострадал при пожаре в магазине в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Петербургу и Ленинградской области.

"Один человек пострадал при пожаре в магазине в Петербурге, он наглотался дыма", — сказано в сообщении.

Ранее в МЧС поступило сообщение о возгорании на Большом проспекте Петроградской стороны, 59. Горит трехэтажное нежилое здание с мансардным этажом, на первом этаже расположены магазины и салоны, второй и третий этажи – административные. В 15.18 пожару был присвоен третий повышенный номер сложности. Площадь пожара составляет 400 квадратных метров.