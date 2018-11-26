Жительницу Белгородской области будут судить за убийство внуков

ВОРОНЕЖ, 26 ноя — РИА Новости. Жительница Белгородской области, которая вместе со своим гражданским мужем из-за галлюцинаций после выпитого убила маленьких внуков, увидев в них демонов, предстанет перед судом, сообщает в понедельник прокуратура региона.

Пятилетний мальчик и его трехлетняя сестра были убиты в городе Валуйки Белгородской области в ночь на 11 января этого года. По подозрению в совершении преступления задержали 41-летнюю бабушку детей и ее 48-летнего сожителя, которые находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Следствие возбудило уголовное дело по статье "убийство двух малолетних", санкция которой предусматривает до пожизненного лишения свободы.

По данным СК, причиной убийства стали галлюцинации после выпитого бабушкой и ее сожителем спиртного. Как пояснил ранее РИА Новости представитель следствия, взрослые "увидели демонов в детях". В итоге мужчина задушил спящего пятилетнего мальчика, а бабушка стала бить свою трехлетнюю внучку, которая умерла от полученных травм в больнице.

"Заместитель прокурора Белгородской области Эдуард Емец утвердил обвинительное заключение в отношении 42-летней жительницы города Валуйки… Уголовное дело в отношении нее направлено в Валуйский районный суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, 49-летней сожитель бабушки ранее был признан невменяемым. Его дело передано в суд для решения вопроса о принудительном лечении в стационарных условиях специализированного типа.

Мать детей в первые дни 2018 года привезла их к бабушке из Белгорода. По данным областной прокуратуры, мать привезла сына и дочку к прабабушке, но бабушка пошла и забрала их к себе.